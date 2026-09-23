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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23611022 www.24chasa.bg

Българин е хванат в Румъния с 3 кг кокаин и 11 кг канабис

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Български гражданин на 51 години беше заловен в южния румънски окръг Долж с 3 килограма кокаин и 11 килограма канабис в багажника на автомобила му, съобщава Аджерпрес.

Мъжът е бил задържан от прокурорите на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) за международен и вътрешен трафик на рискови и високорискови наркотици.

"Обвиняемият беше заловен в окръг Долж в момент на притежание и транспортиране на над 3 килограма кокаин (високорисков наркотик) и около 11 килограма канабис (рисков наркотик), разпределени в 84 торбички. Наркотичните вещества бяха открити в тайно отделение в багажника", се посочва в съобщение на DIICOT, цитирано от БТА. 

По-късно днес българският гражданин ще се яви пред Букурещкия съд, който ще разгледа предложението на прокурорите за задържането му в ареста за 30 дни.

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