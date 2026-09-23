Мълния уби 88 овце в Гърция, пастирът им оцелял по чудо

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Мълния е убила 88 овце край град Янина, Северозападна Гърция, след като вълна от лошо време обхвана региона на Епир, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Самият овчар е бил със стадото си по време на инцидента, но по чудо не е пострадал, пише БТА.

В село Продроми в епирския район Сули смерч е опустошил животновъдно стопанство. По-голямата част от фермата е разрушена. Мести жители определят смерча като незапомнен и не помнят друг път да се е случвало „да се срутват тежки постройки, все едно са от хартия“.

Съобщава се и за много загинали животни, като вече е информирана Гръцката служба за земеделско застраховане, за да се направи официален опис на щетите.

Екипи на община Сули са възстановявали и отсечки от пътната мрежа, засегнати от лошото време. За щети се съобщава и на други места в Епир.