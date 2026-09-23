Последствията от феномена Ел Ниньо могат да доведат до 451 000 смъртни случая

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Мощното климатично явление Ел Ниньо може да доведе до 451 000 допълнителни смъртни случая, свързани с високите температури, в световен мащаб до февруари, сочат прогнози на Climate Impact Lab към Чикагския университет.

Ел Ниньо беше обявен през юни и се очаква да достигне своя пик по-късно тази година. Според изследователите той може да се окаже най-силният регистриран досега и допълнително да ускори предизвиканото от човешката дейност глобално затопляне.

В африканския регион Сахел са прогнозирани 66 800 допълнителни смъртни случая, почти половината от които в Нигерия. За Индонезия прогнозата е 19 300, а за Филипините, Виетнам, Тайланд и Камбоджа общо - 19 400. В Индия броят може да достигне 15 800, а в Бразилия - 13 300.

Според анализа температурите на сушата в световен мащаб може да бъдат с 1,2 градуса по Целзий над обичайните стойности, а дните с екстремни горещини - с 44% повече спрямо нормална година.

Прогнозата е изготвена въз основа на данни за връзката между температурите и извънредната смъртност в 24 378 региона, като са отчетени местният климат и уязвимостта на населението. Методологията предстои да бъде публикувана в научно списание с рецензиране, съобщи БГНЕС.

Изследователите посочват, че ранните предупреждения, охладителните центрове и пунктовете за вода могат да помогнат за предотвратяването на десетки хиляди смъртни случаи.