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Иранският президент ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк?

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Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Екс/ @drpezeshkian

Иранският президент Масуд Пезешкиан ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк, където тази седмица се водят общите дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН, каза иранският депутат Ахмад Бакшайеш Ардестани, цитиран от ДПА.

„По мое мнение срещата между двамата президенти ще се състои“, заяви депутатът в интервю за иранския новинарски портал Дидбан, публикувано днес.

Очаква се Пезешкиян говори пред Общото събрание на ООН по-късно днес.

Представители на двете страни вече проведоха няколкочасови разговори вчера с посредничеството на Катар. Тръмп заяви, че неговият главен преговарящ Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър са участвали в срещата в Ню Йорк, пише БТА. 

Според медийни съобщения Иран е бил представляван от външния министър Абас Арагчи. Дипломатическият ход предизвика критики от консервативни кръгове в Иран.

Експерти обаче предупредиха да не се тълкува евентуална среща като знак за напредък в задънената конфронтация между двете враждуващи страни. „Дипломацията не бива да се бърка с напредък“, написа в Екс иранският анализатор Дани Цитринович.

„Досега има малко индикации, че икономическият и военният натиск на администрацията на Тръмп е убедил Техеран да отстъпи от това, което смята за свои основни преговорни искания“, добави той.

Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Екс/ @drpezeshkian

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