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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23611675 www.24chasa.bg

Руски военен хеликоптер е навлязъл във въздушното пространство на Полша

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Ми-8 Кадър: Телеграм/zvezdanews

Руски военен хеликоптер Ми-8 за кратко е навлязъл във въздушното пространство на Полша от руския ексклав Калининградска област, заяви днес оперативното командване на полската армия, цитирано от Ройтерс.

Хеликоптерът е останал 42 секунди в полското въздушно пространство и е навлязъл на максимална дълбочина от близо 300 метра,  съобщиха от полската армия в Екс.

"Беше вдигнат по тревога изтребител, а наземните сили бяха приведени в готовност. Естеството на инцидента показва, че Русия още веднъж изпитва готовността на противовъздушната ни отбрана", посочи полската армия, цитирана от БТА. 

Полша е в повишена готовност за нахлуване във въздушното ѝ пространство във връзка с руската инвазия в Украйна.

Руското посолство във Варшава засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар във връзка с инцидента.

 

 

Ми-8 Кадър: Телеграм/zvezdanews

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