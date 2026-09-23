Най-малко петима убити и над 20 ранени при руски удари срещу Украйна тази нощ

Най-малко петима души са загинали, а над 20 са ранени при руски удари в различни части на Украйна, предаде ДПА, позовавайки се на официални представители.

Двама души са загинали в столицата Киев, съобщи кметът Виталий Кличко, като в публикация в "Телеграм" съобщи, че най-малко 22 души са били ранени в резултат на руските атаки.

Русия отново атакува Суми в североизточната част на Украйна. Ръководителя на регионалната военна администрация Олег Григоров съобщи, че удари са били регистрирани на четири места в града. По думите му са били засегнати жилищен квартал и гражданска инфраструктура. Съобщава се за един ранен, пише БТА.

Един човек е бил убит, а няколко са ранени при атаки в Харков в Източна Украйна, съобщи кметът на града Игор Терехов. В град Изюм в Харковска област осем души са ранени вследствие на ударите, съобщиха властите. Обстрелът е довел до прекъсвания на електрозахранването в няколко района, добавиха те.

Един човек е бил убит в село Кушугум в Запорожка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Михайло Семикин.

В Одеска област Русия атакува товарен кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, заяви губернаторът Олег Кипер, като добави, че капитанът на плавателният съд, който е бил украинец, е загинал. Останалите членове на екипажа са евакуирани, а разразилият се пожар е бил потушен. Руските сили също така атакуваха складови съоръжения за лекарства, стоки за бита и храна, като ударите са били нанесени един след друг в кратък период от време, добави той.

Министерството на отбраната на Русия съобщи по-рано днес, че е атакувало складово съоръжение в покрайнините на Киев, използвано за съхранение на части за производство на безпилотни летателни апарати, както и оръжеен завод.

В Одеса руските сили са атакували три логистични центъра с военни стоки и стоки с двойно предназначение, подготвени за украинските въоръжени сили, се посочва в съобщението.

"В областта е бил атакуван и склад за компоненти за дронове", се добавя в съобщението. Министерството потвърди също така атака срещу кораб. Според него "плавателният съд е превозвал военни стоки към Одеса".

Информацията от двете страни не може да бъде потвърдена чрез независим източник, отбелязва ДПА.