Путин: Да се сплаши Русия е невъзможно, опашките пред секциите го показаха

Руският президент Владимир Путин смята, че рекордната избирателна активност на парламентарните избори показва, че руснаците подкрепят политиката на властите и войната в Украйна.

Неговата партия "Единна Русия" получава 57,83% от гласоветеи получава 355 от общо 450 места в Държавната дума, с което партията ще запази и дори увеличи конституционното си мнозинство.

"Искаха да ни попречат, да провалят тези избори, за което свидетелстват постоянните опити да се пробие противовъздушната отбрана на Москва и други региони. Опашките пред избирателните секции обаче сочат, че да се сплаши Русия е невъзможно", каза Путин по време на заседание на правителството, цитиран от ТАСС.

"Не се съмнявам, че целите, които сме си поставили в рамките на специалната военна операция се бъдат постигнати", добави той, съобщават Ройтерс и БТА.

"Подобно активно участие (в гласуването), дори на рекорден брой хора, които дойдоха в избирателните секции, за да гласуват, сочи, че руският народ подкрепя нашите усилия, насочени към укрепването на страната", посочи Путин и допълни: "Много неща зависят от правителството – парично-кредитната политика, социалната политика. Пред нас стоят много задачи и гласуването на гражданите на Русия на изборите за Държавна дума показва, че това е свързано с надеждите им за изпълнение на всички цели, които стоят пред нас по водещите насоки на развитието и укрепването на страната".

"Безусловно разбираме в какво време живеем", каза в заключение руският президент и обръщайки се към войниците на фронта добави, че всички руснаци вярват в тяхната победа и преданост към отечеството.

Обявените в понеделник почти окончателни резултати от изборите сочат, че пропутинската управляваща партия "Единна Русия" запазва комфортното си мнозинство в долната камара на парламента – Държавната дума, в една строго контролирана политическа система, която изключи повечето кандидати, противопоставящи се на руската инвазия в Украйна, отбелязва Ройтерс.