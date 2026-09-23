Никушор Дан пред ООН: С България ще укрепим черноморската сигурност

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Румънският президент Никушор Дан акцентира върху сътрудничеството с България за гарантиране на сигурността в Черно море по време на речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В хода на експозето си държавният глава спомена два проекта, по които Румъния и България си сътрудничат в Черноморския регион.

„С цел повишаване на сигурността в региона на Черно море Румъния отдава специално значение на стратегическия подход на Европейския съюз. В тази връзка съвместно с България създаваме център за морска сигурност, предназначен да укрепи способностите за ситуационна осведоменост", каза Никушор Дан, цитиран от БТА.

Той напомни още, че Румъния, заедно с България и Турция, участва в Оперативната група за противоминни действия в Черно море.

„Чрез мисии за откриване и обезвреждане на мини, както и чрез защита на критична подводна инфраструктура, тази инициатива гарантира свободата на корабоплаването и енергийната сигурност на региона", допълни президентът.