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Товарен кораб е ударен от снаряд в Ормузкия проток, има две жертви

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Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Товарен кораб е попаднал под обстрел и е ударен от снаряд в Ормузкия проток. Жертвите са две, съобщи ДПА, позовавайки се на Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО).

Корабът е бил ударен от неизвестен снаряд, съобщи ЮКМТО. Според информацията плавателният съд "е в пламъци и плава неуправляемо".

Екипажът е бил евакуиран. Морската организация съобщи за две жертви, макар да не е ясно дали става дума за загинали или ранени.

Напоследък в Ормузкия проток отново се наблюдава редовен обстрел срещу плавателни съдове. Иран до голяма степен блокира трафика през морски път, който е жизненоважен за световната търговия с петрол, газ и торове, чрез заплахи и атаки срещу корабния трафик.

Силите на САЩ също са атакували ирански граждански кораби в региона, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Ормузкия проток СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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