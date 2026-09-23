Започна срещата между Рубио и Лавров в Ню Йорк

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Руският външен министър Сергей Лавров се срещна в Ню Йорк с американския си колега Марко Рубио, предаде Ройтерс.

Двамата първоначално разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Снимка, показваща ръкостискането на двамата първи дипломати, беше публикувана днес от говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, съобщи БТА. След това представителите на двете страни започнаха официалните разговори, като основен акцент е войната в Украйна.

По-рано Кремъл заяви, че към момента няма достатъчно основания за възобновяване на мирните преговори, въпреки че Москва продължавала да заявява готовност за диалог.