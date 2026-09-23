ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Словения и Украйна планират съвместно производство...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23612365 www.24chasa.bg

Започна срещата между Рубио и Лавров в Ню Йорк

2636
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Рубио и Лавров в Ню Йорк. Снимка: Х/Министерство на външните работи на Русия

Руският външен министър Сергей Лавров се срещна в Ню Йорк с американския си колега Марко Рубио, предаде Ройтерс.

Двамата първоначално разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Снимка, показваща ръкостискането на двамата първи дипломати, беше публикувана днес от говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, съобщи БТА. След това представителите на двете страни започнаха официалните разговори, като основен акцент е войната в Украйна.

По-рано Кремъл заяви, че към момента няма достатъчно основания за възобновяване на мирните преговори, въпреки че Москва продължавала да заявява готовност за диалог.

Рубио и Лавров в Ню Йорк. Снимка: Х/Министерство на външните работи на Русия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)