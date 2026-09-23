Хутите заплашиха САЩ с удари при намеса в протока Баб ел Мандем

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Йеменските бунтовници хути заплашиха с удари по американски обекти в региона, ако САЩ подкрепят Саудитска Арабия или се намесят в протока Баб ел Мандеб. Това предупреди военен съветник на проиранското движение в интервю за Франс прес.

"Ако САЩ се осмелят да подкрепят Саудитска Арабия чрез въздушни удари или въздушна подкрепа, ще разглеждаме всички американски обекти около нас като цели", заяви Абед Мохамед ат Таур, съветник на министъра на отбраната в самопровъзгласилото се правителство на бунтовниците хути.

Военният съветник определи също така евентуална американска интервенция в протока Баб ел Мандеб като "червена линия".

Този проток, свързващ Европа с Азия през Червено море и Суецкия канал, който и преди войната в Близкия изток беше силно натоварен, придоби още по-голямо значение за световната търговия и по-специално за Саудитска Арабия - най-големия износител на суров петрол в света, откакто Иран блокира Ормузкия проток от другата страна на Арабския полуостров.

Гражданската война в Йемен избухна с нова сила през юли след няколко години затишие, след като страната бе въвлечена в регионалния конфликт, предизвикан в края на февруари от американско-израелската офанзива срещу Иран.

Хутите, които дотогава контролираха голяма част от северната част на страната, включително столицата Сана, напреднаха по западното крайбрежие и за няколко дни установиха контрол над пролива Баб ел Мандеб.

Те нанесоха удари и срещу Саудитска Арабия, съюзник на признатото от международната общност правителство на Йемен, по-конкретно срещу Рияд миналата събота.

Според американски медии президентът на САЩ Доналд Тръмп е отказал да нареди удари срещу хусите след отправено искане от Саудитска Арабия, която не може да надделее над бунтовниците въпреки военната си мощ.

Според телевизия "Фокс нюз", американският президент е заявил в неделя, че хутите са се съгласили да не нападат САЩ, сякаш за да оправдае решението си да не ги атакува, отбелязва АФП, цитирана от БТА.