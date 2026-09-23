Обявиха извънредно положение на Хаваите, очаква се опустошителен ураган

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Мощна буря се разрази в Тихия океан непосредствено до бреговете на Хавайските острови, оставяйки на над един милион американци броени часове за подготовка за потенциално опустошителен ураган. Обявено е извънредно положение.

Метеоролозите се опасяват, че засилващата се тропическа депресия, наречена „Fifteen-E", ще достигне статут на ураган от втора категория, докато се приближава към сушата на най-големия остров в щата – „Биг Айлънд" (Big Island).

Националният център за ураганите (NHC) вече издаде предупреждение за тропическа буря за целия този район на Тихия океан с името „Ноло" (Nolo).

Тропическата депресия е първият етап от развитието на тропически циклон, при който се образува зона с ниско атмосферно налягане, придружена от гръмотевични бури и сравнително слаби ветрове. Тези по-слабо организирани бури получават име и се класифицират като тропическа буря, след като скоростта на вятъра в тях достигне постоянни стойности от около 63 км/ч.

Тропическата депресия „Fifteen-E" се намира на по-малко от 400 мили (ок. 640 км) от бреговете на хавайския остров „Биг Айлънд". Очаква се тя да прерасне в тропическа буря „Ноло" до сряда вечерта и да достигне статут на ураган със скорост на вятъра над около 119 км/ч до четвъртък.

Метеоролози от AccuWeather предупреждават, че се очаква ураганът „Ноло" да донесе проливни дъждове за поне три дни, но системата може да се задържи над островите, което да доведе до наводнения, свлачища и валежи, достигащи до 18 инча (ок. 46 см) на определени места.

Губернаторът на Хавай Джош Грийн отбеляза, че бурята представлява „непосредствена опасност" за островите, особено за „Биг Айлънд" (известен още като остров Хавай) и остров Мауи – популярна туристическа дестинация.

Експертът-метеоролог от AccuWeather Никълъс Арман заяви: „Това е много сериозна ситуация и призоваваме хората на Хавайските острови да подходят сериозно към тази заплаха и да се подготвят още сега." .

Метеоролозите прогнозират, че до сряда вечерта бурята ще прерасне в тропически циклон, който ще получи собствено име, пише "Дейли мейл".

Очаква се най-силните валежи да достигнат до Големия остров (Big Island) – с население от над 200 000 души - до сряда следобед.

Проливни дъждове ще продължат да се придвижват към останалите големи острови на щата с приближаването на „Ноло" (Nolo) към брега. До петък следобед на територията на целия щат се очакват силни валежи и опасност от внезапни наводнения.

„Възможни са значителни, разрушителни наводнения и свлачища, които могат да застрашат човешкия живот. Хората не трябва да чакат началото на наводненията, за да предприемат действия и да започнат подготовка, дори и все още да не са издадени официални предупреждения от властите", добави Арман.

Очаква се опасни ветрове със скорост между 40 и 80 мили в час (приблизително 64–129 км/ч) да причинят мащабни щети на имуществото, особено в части от Хаваите, които все още се възстановяват от лято, белязано от постоянни заплахи от тропически циклони в Тихия океан.

През последните два месеца Хаваите бяха тежко засегнати от ураганите „Лала" (Lala) и „Лоуел" (Lowell), които разрушиха над 100 къщи, повредиха стотици други и отнеха живота на най-малко петима души.

Изпълняващият длъжността директор на Гражданска защита на окръг Хавай, Дарил Оливейра, заяви, че възстановителните дейности в района Кау (Kaʻū) на Големия остров все още продължават след удара на урагана „Лала" на 15 август.

Подобни проливни дъждове, наводнения и свлачища – каквито се прогнозират във връзка с „Ноло" – доведоха до това, че над 100 къщи на Големия остров бяха отнесени от стихията по време на августовския ураган.

Ураганът „Лоуел" връхлетя другия край на островната верига през септември, причинявайки мащабни прекъсвания на електрозахранването и щети по имуществото на островите Кауаи (Kauaʻi) и Ниихау (Niʻihau).