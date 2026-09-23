Британски пилоти катапултираха от разбиващ се изтребител (Видео)

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Двама пилоти от Кралските военновъздушни сили на Великобритания (RAF) бяха заснети, докато катапултират от изтребител по-рано днес.

Самолетът Hawk T2 се разбил в земята само моменти след излитането си тази сутрин, като очевидци съобщават за „силен взрив" и пламъци, излизащи от машината.

И двамата членове на екипажа, за които се предполага, че са били на тренировъчен полет, са катапултирали успешно и са се спуснали с парашути. Полицията съобщи, че те са получили леки наранявания, пише "Дейли мейл".

Очевидци разказват, че са видели пламъци от тренировъчния самолет, след като излетял от базата на RAF Valley на остров Ангълси, Северен Уелс. Малко по-късно машината се разбила край село Роснайгър.

Невероятни кадри показват как самолетът започва рязко да се накланя и да губи контрол във въздуха, преди двамата военнослужещи едновременно да катапултират. Секунди по-късно Hawk-ът започва стремително да пада, преди да се разбие в огнено кълбо и да остави след себе си огромен стълб дим.

Друго видео, публикувано във фейсбук, показва хеликоптер на Wales Air Ambulance, който каца на поляна близо до мястото на инцидента.

Един от очевидците разказва, че е наблюдавал излитането на самолета и е казал на съпругата си: „Самолетът има проблеми, виждам пламъци".

Той разказва: „Гледахме как се издига, а когато се изравни с нас, започна да се накланя рязко нагоре два пъти... след това и двамата пилоти катапултираха, а Hawk-ът се разби на около миля от нас."

Друг очевидец, Пийт Бенет, заяви пред North Wales Live: „Веднага разбрах, че има проблем – още при излитането имаше оранжев пламък, а докато набираше скорост, практически беше обхванат от огън.

Когато набра височина, пламъкът изчезна, но очевидно имаше проблем.

Той се издигаше под много остър ъгъл... наклони се рязко два пъти във въздуха и след това се чуха два отчетливи силни взрива.

Пилотите катапултираха и и двата парашута се отвориха."

Полицията на Северен Уелс призова хората да избягват района „до второ нареждане".

Говорител на полицията заяви: „Местни полицаи в момента са на място във връзка със сигнал за инцидент с въздухоплавателно средство в района на Пенкарнисиог на остров Ангълси, заедно с колеги от пожарната и спасителната служба на Северен Уелс, Уелската служба за спешна медицинска помощ и Helimed.

Двамата пилоти получават медицинска помощ за предполагаеми леки наранявания. На този етап няма данни за други пострадали или за нанесени щети извън мястото на инцидента.

Моля, избягвайте района до второ нареждане. Допълнителна информация ще бъде предоставена, когато е необходимо."

Говорител на Кралските военновъздушни сили заяви: „В района на остров Ангълси е станал инцидент със самолет Hawk T2 на RAF, излетял от RAF Valley. В момента се провежда разследване и на този етап няма да коментираме допълнително."

Министърът на отбраната Уес Стрийтинг написа в X: „Води се разследване. На първо място мислите ми са с пилотите. Ще предоставим допълнителна информация своевременно."

Пожарната и спасителната служба на Северен Уелс съобщи в сряда следобед, че пожарът вече е „под контрол".

Говорител заяви: „Екипи и служители на Пожарната и спасителната служба на Северен Уелс се отзоваха на инцидент с въздухоплавателно средство в района на Пенкарнисиог на остров Ангълси, като работят съвместно с колеги от Кралските военновъздушни сили, полицията на Северен Уелс, Уелската служба за спешна медицинска помощ и Wales Air Ambulance.

Пожарът вече е под контрол.

Молим гражданите да избягват района, докато аварийните служби продължават безопасната работа на място."

RAF Valley, където някога е бил базиран принц Уилям като пилот на хеликоптерите Sea King за спасителни операции, е дом на №4 Школа за летателна подготовка на RAF. Базата отговаря за обучението на следващото поколение британски военни пилоти.

Hawk T2 е произведен от BAE Systems и се използва за обучение на британски пилоти от 1976 г.

RAF го определя като „високопроизводителен двуместен тренировъчен реактивен самолет", предназначен да симулира поведението на бойни самолети от първа линия като Typhoon.

Самолетът се използва за подготовка на пилотите за сложни тактически ситуации.

Целият флот от Hawk T2 беше временно спрян от полети през януари 2023 г. заради опасения след повреда на лопатка при инцидент на пистата във RAF Valley.

Полетите бяха възобновени през февруари същата година.