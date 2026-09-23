Рубио: Русия и Украйна имат интерес към примирие в енергетиката

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Русия и Украйна проявяват интерес към примирие, свързано със зърнените култури и енергетиката.

Това обяви Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти, че както Русия, така и Украйна са проявили интерес към частично примирие, съобщава Ройтерс.

В разговора си с медиите Рубио подчерта, че сключването на споразумение с Иран ще изисква упорита работа в продължение на определен период от време, като добави пред репортерите, че президентът на САЩ Доналд Тръмп разполага и с варианти, включващи военна намеса.

Наред с това, Рубио засегна и темата за разрешаването на конфликта в Судан, като заяви, че той няма да бъде решен докато външните сили, които според него подклаждат войната, не са готови да използват своето влияние, цитира БТА.