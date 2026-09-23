Президентът на Иран пред ООН: Ние сме жертва на тероризъм от страна на САЩ

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Иранският президент Масуд Пезешкиан каза, че страната му е жертва на тероризъм от страна на САЩ.

Той произнесе рядка военновременна реч пред Общото събрание на ООН ден, след като Доналд Тръмп каза, че може да "унищожи" Ислямската република, предаде Асошиейтед прес.

Президентът Масуд Пезешкиан показа снимки на покойния върховен лидер Али Хаменей и на повече от 150 ученици, убити в първите дни на войната.

"Ние само се защитавахме. Не сме терористи", каза Пезешкиан пред Общото събрание. "Нашият невинен народ беше мишена на подли атаки и агресии, наложени върху страната ни. И ние се защитихме с цялата си сила. Америка и Израел ни нападнаха."

"Да, удариха ни, но ние не коленичихме", добави той. Техеран няма да се предаде във войната със САЩ, но вярва в дипломацията за прекратяване на конфликта, подчерта иранският президент, цитиран от Ройтерс.

Американските представители излязоха от залата след началото на речта на Пезешкиан.

"Тръмп и онези, които се опитват да ни сплашват, трябва да разберат, че сме готови за диалог, дипломация и преговори, но без да приемаме езика на силата", каза той. "Ние не ударихме цивилни населени места", добави той.

Моряци и мигрантски работници в региона са сред цивилните, убити при иранските атаки от началото на войната.

Пристигайки в Ню Йорк под засилена охрана и внимание, Пезешкиан, който се смята за умерен в политическия пейзаж на Иран, произнесе реч пред световните лидери ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп използва същата трибуна, за да намекне, че може да "унищожи" Ислямската република, ако скоро не бъде постигнато споразумение за прекратяване на почти седеммесечната война.

Няколко часа по-късно Тръмп каза пред репортери, че неговите главни пратеници, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, са разговаряли около три часа с иранските представители в кулоарите на годишната сесия. Но той даде малко подробности за хода на разговорите или съдържанието им.

"Беше много добра среща", заяви Тръмп.