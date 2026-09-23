Бивш собственик на “Челси” иска активите на “Лукойл” у нас и по света (Обзор)

Тод Боули има подкрепата на US правителството и влиятелни шейхове от Персийския залив

Американският милиардер Тод Боули се включи в надпреварата за придобиването на международните активи на руската енергийна компания “Лукойл”. Ако успее да ги закупи, той може да придобие контрола над 3 млрд. барела петрол и едни от най-големите нефтопреработвателни заводи в България и Румъния.

Хора, запознати с условията около офертата на Боули, твърдят, че зад него стоят американското правителство и някои от най-влиятелните фигури от страните от Персийския залив. Миналата седмица той продаде дела си във футболния отбор “Челси”, а вече няколко месеца работи върху сключването на сделката за “Лукойл”.

Предполага се, че се опитва да измести от надпреварата американската инвестиционна компания “Карлайл”, която на 29 януари подписа споразумение с руското дружество за продажбата на дъщерната му фирма “Лукойл Интернешънъл”, която притежава международните активи.

В консорциума на Боули, който ще се опита да осъществи покупката, влизат американската Корпорация за международно финансиране на развитието (КМФР), съветникът по национална сигурност на ОАЕ шейх Тахун бин Зайед ал Нахян и влиятелното сирийско-катарско семейство Ал-Хайят. То е работило в тясно сътрудничество със семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката.

КМФР е част от федералното правителство на САЩ и работата ѝ е да инвестира в задгранични проекти. Ако продажбата на международните активи на “Лукойл” се осъществи, се очаква тя да придобие около 15% от тях, пише изданието “Файненшъл Таймс”. Фирмата се ръководи от Бен Блек, син на Леон Блек, съосновател на частната инвестиционна компания “Аполо”.

Групата на Боули и съдружниците му все още не са постигнали окончателна сделка с “Лукойл”. Предложението им за покупката на активите е в напреднал стадий, но не е ясен обхватът на преговорите между двете страни, разказват източници, запознати с въпроса.

Потенциалната сделка идва почти година след като руската енергийна компания се споразумя да продаде международните си активи на “Карлайл”. Това се случи в момент, когато беше ударена от икономическите санкции на САЩ. Тази сделка обаче е е застой, защото очаква одобрението на Вашингтон, за да се осъществи.

Задграничните активи на “Лукойл” се оценяват на 20 млрд. долара и включват нефтени и газови находища в Централна Азия и Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско рафинерийно портфолио.

Очаква се консорциумът на Боули да бъде ръководен от международната холдингова компания на шейх Тахун съвместно с по-малко фирмено обединение от ОАЕ, твърди човек, запознат с детайлите по сделката с “Лукойл”, пред “Файненшъл Таймс”. Семейство Хайят ще притежава по-малък дял от него, докато Боули и КМФР ще контролират мнозинството в управителния му съвет.

Освен това руската енергийна компания се е съгласила да продаде дяловете си в Казахстан на правителството на страната. Сделката очаква одобрение от Министерството на финансите на САЩ. Делът в нефтеното находище “Уест Курна” също е прехвърлен на Ирак.

Боули придоби популярност благодарение на впечатляващите си инвестиции в спорта, минералните ресурси и медиите, но двигателят на растежа на бизнеса му е застрахователна компания с активи на стойност 60 млрд. долара, която финансира спестяванията на пенсионерите на САЩ.