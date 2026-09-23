Йотова от Ню Йорк: По-голяма роля за Европа в решенията за Украйна и Близкия изток (Обзор)

Гутериш похвали България за активния ѝ ангажимент към ООН

Европа трябва да има по-голяма роля в разрешаването на конфликтите в Украйна и Близкия изток. Това заяви президентът Илияна Йотова след началото на 81-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

“Не може да има мирно решение и на конфликта в Украйна, както и на конфликта в Близкия изток без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на ЕС”, отбеляза държавният ни глава. Преди речта си пред Общото събрание късно в сряда Йотова даде повече подробности за основните теми в нея: “Аз ще говоря, разбира се, за конфликта в Украйна. Това е конфликт в сърцето на Европа”.

И допълни: “Ще говоря за мир, ще говоря за това как трябва да седнем не само на масата на преговорите заедно с всички заинтересовани страни, но какво може да бъде и конкретното предложение на самите страни вътре в ЕС”. Според президента “ние не можем да стоим настрани и да казваме да се решава конфликтът между Русия, Украйна, САЩ. Имаме намеса на страни като Китай, на Индия, а ние да нямаме своето европейско предложение”.

Йотова отбеляза още, че думата “мир” е била най-често използваната

от световните лидери в началото на сесията в Ню Йорк. “Не война, не конфликти, не кризи, а думата “мир”. От всички лидери. От всички срещи, които аз имах. Четири срещи след това плюс едно участие в дискусия с изкуствен интелект и за опазване на децата в интернет пространството”, поясни тя.

Относно ситуацията в Близкия изток Йотова отбеляза, че се надява да проведе разговор за Газа с Николай Младенов - върховния представител на създадения от Доналд Тръмп Съвет за мир и ръководител на преходното управление в анклава. “Хуманитарната катастрофа в Газа е факт, тя прозвучава в изказването на всички големи лидери, включително и на генералния секретар на ООН”, посочи Йотова. И допълни, че пред Общото събрание ще говори за хуманитарния елемент в тази криза, както и за това, че

“имаме българин, който загина там

в хуманитарна мисия”, визирайки капитан Марин Маринов. Той беше убит по време на израелска въздушна атака на 19 март 2025 г., когато две къщи за гости на ООН бяха поразени от експлозия в Дейр ал Балах - Централна Газа.

Йотова подчерта, че ще акцентира върху това “как служителите на ООН трябва да бъдат защитавани в тези мисии и конкретните решения, които точно организацията като ООН трябва да предложи”.

81-ата сесия беше открита от отиващия си генерален секретар на ООН Антониу Гутериш, като в речта си португалецът обрисува един разделен свят, потънал в конфликти. Според Йотова Гутериш “направи една изключително

точна диагноза на света, в който живеем”

И допълни, че “след констатациите диалога, дискусиите, е време за конкретни решения”.

По време на срещата между Гутериш и Йотова генералният секретар благодари на България за активния ѝ ангажимент към ООН. От своя страна президентът поздрави португалеца за емоционалната му реч, която е и последната му пред Общото събрание.

Като част от 81-ата сесия на ООН президентът участва в събитието “Защита на правата на децата в областта на ИИ”, което беше съпредседателствано от френския президент Еманюел Макрон, испанския премиер Педро Санчес и президента на Кения Уилям Руто. По време на срещата Йотова отбеляза, че “отговорността ни към децата обхваща и света, който създаваме чрез новите технологии”. И допълни, че “безопасността трябва да бъде заложена още при развитието на технологиите с категорична защита на децата в различните етапи на тяхното развитие”.

Президентът се срещна и с краля на Йордания Абдула II. Двамата обсъдиха засилване на сътрудничеството между София и Аман. И подчертаха, че има възможности за съвместни проекти в сферата на отбраната, високите технологии и ИИ.