Словения и Украйна планират съвместно производство на военно оборудване

Словения проучва възможността за съвместно производство на някои видове военно оборудване с Украйна. Словенският министър на външните работи и европейските въпроси Тоне Кайзер определя отбранителното сътрудничество между двете страни като взаимноизгодно в интервю за украинската информационна агенция Укринформ.

Кайзер припомни, че на 17 септември той, заедно с министъра на отбраната на Словения Валентин Хайдиняк и представители на словенски компании са посетили Киев. По думите му възможността за съвместно производство се обсъжда в рамките на т.нар. споразумение за дронове.

"Украйна вече е придобила, за съжаление с много жертви, определен опит и сега е сред водещите в технологично отношение страни в отбранителната индустрия", заяви Кайзер, цитиран от Укринформ. Според него сътрудничеството в тази област би било от полза както за Украйна, така и за Словения.

Словенският министър посочи, че страната му подпомага Украйна, като предоставя оборудване, компоненти, софтуер и технологии за сателитна навигация. Кайзер отбеляза и че Словения трябва да увеличи собствения си отбранителен потенциал.

"Преди 35 години, когато се борехме за независимост и бяхме нападнати, имахме определени способности. Днес военните стратези казват, че разполагаме само с 20 процента от тогавашния си боен потенциал", каза той, като добави, че сътрудничеството с Украйна може да допринесе за укрепването на отбранителните способности на Словения, съобщава БТА.

Украинският министър на отбраната Евген Хмара заяви по-рано, че Киев е готов да разшири взаимноизгодното отбранително сътрудничество със Словения, припомня