Затвориха Колизеума в Рим заради смърт на 22-годишен работник

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Колизеумът в Рим затвори за посетители след инцидент с трагичен край.

Около полунощ 22-годишен работник, висящ на въже, е монтирал нова осветителна система на паметника, когато пада от около 10 метра височина.

Въпреки опитите за реанимация от страна на спешния медицински екип, той умира.

На място са пристигнали карабинери и следователи, както и съдебен лекар, дежурен прокурор и представители на Инспекцията по труда и Здравната инспекция.

Загиналият при трудовата злополука работник е идентифициран като Андреа Морети. Той е бил специалист по височинни дейности с въжета.

Археологическият парк „Колизеум" и Министерството на културата съобщиха новината за инцидента, информира БТА.

В знак на траур ръководството на парка реши да затвори за посетители за през деня секцията на втория етаж, където е станала злополуката Въпреки това районът не е отцепен от съдебните органи, които в момента работят по установяване на обстоятелствата около инцидента.

„Новината за трагичната смърт на Андреа Морети, квалифициран работник, загинал през нощта... дълбоко ни шокира и натъжи", заяви премиерът на Италия Джорджа Мелони.

Министърът на културата Алесандро Джули разпореди и спиране на всички строителни и монтажни дейности в Колизеума до второ нареждане. Първоначално беше обявено само частично затваряне на обекта, но това предизвика остри протести от страна на най-големия италиански синдикат – CGIL.

„Човечността стои пред туристите", заяви Натале ди Кола, ръководител на CGIL в Рим. Синдикатът призова министър Джули да изясни всички обстоятелства около инцидента с Морети.

Инцидентът се случва по-малко от година след смъртта на румънски работник, който през ноември миналата година остана затрупан под отломките на частично срутила се средновековна кула в близост до Колизеума.