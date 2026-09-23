Българка или украинка е била до Мазонакис в последните му минути?

Медицинската сестра, за която се твърди, че е присъствала при процедурата, предхождаща смъртта на Йоргос Мазонакис е българка или украинка, съобщава гръцкият журналист Йоргос Йоанис Сфакианакис. Той посочва, че жената е с произход от Балканите, но националността ѝ не е потвърдена.

Според информацията на журналиста разследващите обмислят да я призоват повторно за показания за случилото се в лекарския кабинет в атинския квартал Колонаки. Тя вероятно е присъствала при процедурата, след която състоянието на певеца се е влошило.

Проверяват се твърдения, че при възникналите усложнения медицинската сестра е търсила през телефона си указания от изкуствен интелект и информация къде може да намери дефибрилатор. Сфакианакис съобщава още, че тя е призовала лекарката да прекрати процедурата, но получила отговор: „Аз съм лекарката".

По думите на журналиста полицията очаква прокурорско разпореждане, за да призове жената при следователя.

Междувременно предаването „Разкрития" на ANT1 съобщи за съобщение, което Мазонакис изпратил на лекарката сутринта на 8 септември, преди да отиде в кабинета ѝ в атинския квартал Колонаки. В него певецът попитал: „За какво точно ще платя между 3000 и 6000 евро?"

По информация на предаването предишния ден на 8 септември той се срещнал в ресторант в квартал Психико с бизнесмен, своя сътрудничка и хипнотерапевта. Мазонакис искал да се подготви за концерт по случай 33 години на сцената. След срещата се съгласил на две процедури по плазмафереза и среща с хипнотерапевта, но изпратеният на следващата сутрин SMS показва, че е поискал уточнение за цената.