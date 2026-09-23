Илияна Йотова от Ню Йорк: ООН трябва да докаже, че може да действа

"Днес светът има нужда не само от диалог, но и повече доверие, повече отговорности и повече капацитет, за да работи заедно", заяви президентът Илияна Йотова в речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Преди Йотова от трибуната словото си произнесе и украинският лидер Володимир Зеленски, който благодари на всички страни, които "се застъпиха за Украйна". И предупреди, че руският президент Владимир Путин е готов да жертва стотици войници за всеки спечелен километър. "Избираме да не губим своята свобода", категоричен бе Зеленски.

По думите ѝ "човекът трябва да бъде в центъра на общия отговор - неговият живот, достойнство, права и възможности". А "това изисква международен ред, основан на Устава на ООН и международното право, както и организация, която не само формулира принципи, но има силата и способността да ги отстоява".

"Това означава световен ред на правила от всички и за всички - за малките и големите държави, без двойни стандарти. България ще продължи да бъде постоянен защитник на този ред и на силна, ефективна и активна ООН", каза още Йотова. И допълни: "Трябва ООН да докаже, че може да действа, наред с това да обединява".

Йотова посочи, че Пактът за бъдещето дава важна посока, но тя трябва да бъде подкрепена от реална реформа. По думите ѝ Съветът за сигурност трябва да отразява днешния свят чрез по-справедливо регионално представителство и по-голяма легитимност и ефективност. "България подкрепя разширяването му в двете категории членове, включително с поне още едно непостоянно място за групата на държавите от Източна Европа", обясни тя.

И определи инициативата "ООН80" като възможност организацията да стане по-ефективна, по-добре координирана и по-способна да изпълнява възложените ѝ мандати. "Но реформа без ресурси не е възможна", подчерта президентът и призова за предвидимо и устойчиво финансиране.

И благодари на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за отдадеността му към организацията и заяви, че очаква неговият наследник да има визията, смелостта и лидерството, необходими за възстановяване на доверието, преодоляване на разделенията и действие за промяна.

"Основното предизвикателство остава войната в Украйна, чиито последици се простират далеч отвъд непосредствената зона на бойните действия", каза още тя.

"Не е ли време да преосмислим европейската политика за сигурност? България, като държава членка на ЕС, повдига този въпрос и предлага да проведем дебат и за по-широката тема за бъдещето на следвоенна Европа", заяви Йотова.

Според нея "е крайно време конфликтът да бъде прехвърлен от военната сфера към политическата и дипломатическата".

И допълни: "Става дума за преговори, които изискват диалог и поне минимално доверие, подкрепено от подходящи гаранции".

"Съдбата на Украйна не може да бъде решавана без Украйна. Но Европа не може да бъде просто наблюдател - тя трябва да бъде реален участник в преговорите за следвоенната архитектура на сигурността на континента след края на войната", каза още Йотова.

По думите ѝ Европа трябва да може да гарантира собствената си сигурност. Военната сигурност трябва да бъде допълнена от втори стълб - договорно-правен, който да гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал води до повече сигурност, а не до нова надпревара във въоръжаването.

"За сигурността на Европа трябва да добавим към военната и икономическата сигурност силна дипломация", заяви още президентът.

"Би било безотговорно след края на войната в Украйна да не можем да предложим на европейските граждани нищо по-добро от нова и още по-лоша Студена война", каза Йотова. Тя призова за визия за времето след войната - "Европа на мира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност".

Йотова посочи, че сигурността и стабилността на Черноморския регион са неразделна част от националната сигурност на България във всичките й измерения.

"България вярва, че сигурността в Черно море е неразделна част не само от нашата национална сигурност. Проблемът с Черноморието прерасна от регионален в световен проблем", отбеляза още Йотова.

И поясни: "България иска да постигне споразумение със страните от региона за осигуряването на това Черно море да се превърне от зона с повишена заплаха в зона на споделена сигурност, на свободен транспорт, енергия, търговия. Зона, където различни религии и политически системи могат да съществуват заедно".

А за Близкият изток президентът посочи, че "има нужда от деескалация": "Не може да продължават хуманитарната криза и военното насилие в Газа. Искам да почета паметта на капитан Марин Маринов, който загуби живота си в Газа. Той обаче успя да изпълни своята хуманитарна мисия".

И отбеляза: "Имаме нужда от ефективно палестинско правителство. "Хамас" няма място в него, България осъжда терористичните актове на "Хамас" и призовава за тяхното разоръжаване. Оставаме убедени, че единственото устойчиво решение е две държави - Израел и Палестина, да живеят една до друга в мир и сигурност. Това е единственият начин да дадем на двата народа перспектива за достоен живот и мирно бъдеще".

"В контекста на събитията около Иран сигурността на световните морски пътища и на първо място маршрутът през Ормузкия проток показаха глобалните измерения на този въпрос", каза още Йотова.

По думите ѝ "България категорично подкрепя свободата и сигурността на международния морски транспорт и настоява за пълно спазване на приложимото международно право и Конвенцията на ООН по морско право".

"България подкрепя целта за свят без ядрени оръжия, която трябва да бъде преследвана с прагматични мерки - повече прозрачност, проверим контрол и ограничаване на арсеналите", каза още президентът.

"Глобалните конфликти породиха нови, неизвестни досега заплахи, застрашаващи дори ядрената сигурност чрез безотговорни атаки срещу ядрени обекти и жизненоважни съоръжения за тяхната безопасност", каза Йотова, като посочи атаките срещу Запорожката атомна електроцентрала и други украински ядрени централи.

И допълни, че "Иран трябва да сключи дългосрочна ядрена сделка под наблюдението на МААЕ". Президентът посочи и Северна Корея, която според нея трябва да прекрати ядрените и ракетните си програми.

"Изкуственият интелект трябва да се развива според стриктните правила и човешко наблюдение, а Космосът трябва да остане пространство за мирно и безопасно използване".