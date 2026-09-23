Лавров: Няма да правим пауза във войната срещу Украйна

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Москва няма да прави „пауза" във войната си срещу Украйна, продължаваща вече повече от четири години, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН, цитиран от Франс прес.

„Няма да правим пауза в нашата специална военна операция", каза Лавров, обвинявайки Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да „напомпва киевския режим с оръжие", цитира БТА.

По-рано Лавров се срещна с държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който обяви, че Русия и Украйна са изразили интерес към ограничено примирие, което да обхваща цели, свързани със зърнените доставки и енергетиката.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски обяви готовност за прекратяване на огъня в Черно море и обяви, че чака отговора на Русия.