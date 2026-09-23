Куфар със секс играчки открили в кабинета на лекаря, задържан след смъртта на Мазонакис

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Кафяв кожен куфар със сексуални принадлежности е бил държан в лекарския кабинет на улица „Карнеаду" в атинския квартал Колонаки. Това твърдят бивш сътрудник на лекарите Илиас Теодоропулос и Йоанна Гака, както и жена, посетила кабинета през 2018 г., чиито разкази публикува гръцкото издание Today Press.

Теодоропулос и Гака бяха задържани след смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис.

Бившият сътрудник описва приспособления като пръчки и други сексуални принадлежности. По думите му куфарът стоял в кабинета, а понякога Теодоропулос го вземал със себе си.

За подобен куфар разказва и бивша пациентка. Тя потърсила лекаря заради хормонален проблем и нарушения в менструалния цикъл. При първото посещение получила витамини и съвети за хранене, а следващият ѝ час бил насрочен за 20:30 ч. По думите ѝ тогава Теодоропулос ѝ предложил алкохол „за отпускане". Тя отказала и започнала да се страхува.

Жената твърди, че след това лекарят извадил кафяв кожен куфар, който държал до бюрото си, вътре видяла метални вибратори, ножици, големи игли и метален нашийник с верига и шипове. Според разказа ѝ Теодоропулос свързал предметите с „терапия" и ѝ предложил сексуален контакт. За да си тръгне, тя му казала, че съпругът ѝ я чака отвън.

Разказите за куфара и предложената „терапия" са свидетелски твърдения, а не съдебно установени факти.

Междувременно Атинският клуб, в който Теодоропулос членува, го отстрани временно за шест месеца след задържането му под стража по делото за смъртта на Йоргос Мазонакис. Решението е съобщено с имейл до членовете на клуба, пише Proto Thema. Ръководството уточнява, че зачита презумпцията за невиновност и ще преразгледа членството му след изтичането на срока.