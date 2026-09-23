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Президентът на Аржентина поиска помощ от ООН за отвоюването на Фолклендските острови, часове след като Доналд Тръмп отказа да подкрепи британския суверенитет над архипелага.

Крайнодесният лидер Хавиер Милей заяви, че принадлежността на островите е „национална кауза" за страната му и поиска преговори с Анди Бърнам в речта си пред Общото събрание на ООН.

В пространно изказване в Ню Йорк той разкритикува „безполезната" организация за това, че не помага на страната му във връзка с „незаконните" ѝ претенции към „Малвините", както Аржентина нарича Фолклендските острови. Милей също така обеща да продължи действията срещу петролните компании, които извършват дейност във водите около архипелага.

По-рано този месец Аржентина започна санкционни процедури срещу повече от 60 компании, свързани с проект за добив на петрол в морето – ход, който Великобритания определи като „неприемлив", пише "Дейли мейл".

„За нас Фолклендските острови са национална кауза. Те са и тест за пропастта, която може да съществува между думите на международните институции и реалността, в която те твърдят, че действат", заяви Милей.

Изказването му дойде ден след като Тръмп, близък съюзник на изпитващия политически трудности аржентински лидер, отказа да подкрепи призива на Бърнам за съдействие по спора.

Американският президент остана мълчалив, докато британският премиер разкри, че двамата са обсъдили последните претенции към архипелага в Южния Атлантик по време на среща в Ню Йорк.

В речта си пред Общото събрание на ООН в сряда Милей разкритикува организацията, че „гледа настрани", когато става дума за Фолклендските острови.

Той говори пред сравнително слабо запълнена зала, макар че изглеждаше, че за речта на аржентинския лидер са били заети повече места, отколкото по време на изказването на Бърнам във вторник.

Британският премиер не изглеждаше да е привлякъл особено голям интерес сред делегатите в Ню Йорк по време на вчерашната си реч, като голяма част от местата останаха празни.

През последните седмици Милей засили напрежението около британската отвъдморска територия. В телевизионно обръщение към нацията по-рано този месец той отново потвърди претенциите на страната си към Фолклендските острови, заявявайки, че те „са нашето бъдеще".

Опозицията в Аржентина обаче обвини президента, който се очаква да се кандидатира за преизбиране през 2027 г., че използва спора, за да увеличи вътрешната си политическа подкрепа.

„Това е просто нещо, което да изглежда добре в очите на обществото или да се опита да измести дневния ред", заяви Гилермо Мишел, депутат от перонистката опозиция в Камарата на депутатите.

Говорейки редом до Тръмп в Ню Йорк, Бърнам заяви, че американският президент е бил „достатъчно любезен да ни изслуша" по въпроса за правото на жителите на островите на самоопределение, 44 години след войната.

По-рано този месец Тръмп постави под въпрос способността на Великобритания да защити британската отвъдморска територия заради вътрешните проблеми на страната, свързани с имиграцията и енергетиката.

Бърнам заяви, че Великобритания „ще остане твърда пред лицето на всякакви заплахи" за суверенитета над Фолклендските острови.

Той каза:

„Не реагирах веднага, когато аржентинският президент направи последните си изявления, но в този форум смятам, че е правилно да изложа ясно позицията ни, а тя е следната: ще останем твърди пред лицето на всякакви заплахи.

Ще защитаваме правото на жителите на Фолклендските острови на самоопределение и правото им да останат британци.

И просто исках президентът да чуе директно от мен, че това е ясната британска позиция, и той много добре разбра какво казвам."

По-късно Бърнам заяви пред журналисти в Ню Йорк, че Тръмп „е разбрал защо сме заели тази позиция".

По-късно днес Милей ще се обърне към световните лидери по време на Общото събрание на ООН и се очаква да отвърне на британските изявления.

В телевизионното си обръщение по-рано този месец Милей се възползва от спекулациите, че Тръмп може да преразгледа неутралната позиция на Вашингтон относно суверенитета над островите.

„Съединените щати обмислят тази промяна в позицията, защото знаят, че Аржентина има надежден партньор, който споделя западните ценности, намира се на стратегически важно място и може да бъде ценен съюзник през следващите десетилетия", заяви Милей.

Макар САЩ официално да заемат неутрална позиция, Вашингтон оказва подкрепа на британската кампания за връщане на островите след аржентинската инвазия през 1982 г.

Това поставя началото на Фолклендската война, която продължава малко над 70 дни и води до смъртта на 255 британски военнослужещи. Загиват също 655 аржентинци и трима жители на Фолклендските острови.

По време на посещение в Ирландия по-рано този месец Тръмп заяви, че САЩ ще бъдат принудени да „уредят" всеки нов конфликт около Фолклендските острови.

Той предположи, че Великобритания „няма да е склонна да пътува толкова далеч", ако Аржентина отново нахлуе на островите, като добави, че пътуването с кораб би отнело „седмици".

„Не съм сигурен, че биха го направили. Те имат малък проблем с имиграцията.

Имат малък проблем с енергетиката, а освен това имат и други проблеми, за които трябва да се погрижат", каза той.

Тръмп добави: „Сигурен съм, че ще бъда призован да се намеся в тази потенциална катастрофа, но ако това се случи, вероятно ще успея да я уредя, да я разреша."