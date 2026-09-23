Руска бомба уби петима в село край Краматорск, две деца са затрупани

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Руска бомба отне живота на петима рани шест души в Олександривка, село в Донецка област, съобщи в Телеграм областният управител Вадим Филашкин, цитиран от Ройтерс.

Руските сили са пуснали четири бомби над селището, което се намира близо до град Краматорск.

По думите на Филашкин седем души остават затрупани под развалините, включително две деца, съобщава БТА.

Седем души са ранени в град Суми, отново при руски въздушен удар, съобщи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Сергий Кривошеенко, цитиран от Укринформ.

Всички са откарани в болница и им се оказва необходимото лечение, а един от тях е в тежко състояние, добави той.