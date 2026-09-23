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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23613636 www.24chasa.bg

САЩ заплашват да напуснат Международната агенция по енергията

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САЩ искат реформи. СНИМКА: Pixabay

САЩ заплашват да напуснат Международната агенция по енергията (МАЕ), ако не бъде постигнато съгласие по въпросите, свързани с климата, заяви днес министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт, цитиран от Ройтерс.

„Или ще реформираме МАЕ, или ние ще я напуснем. Моето категорично предпочитание е да я реформираме", каза Райт на събитие в Ню Йорк, организирано от „Уолстрийт джърнъл", съобщава БТА.

През февруари Райт заяви, че САЩ не се нуждаят от сценарий на МАЕ за постигане на нулеви нетни емисии и предупреди, че Вашингтон може да напусне агенцията, ако тя остане „доминирана и наситена с климатични" въпроси. Тогава той призова МАЕ да се върне към първоначалната си мисия, свързана с енергийната сигурност.

САЩ вече се оттеглиха от Парижкото споразумение за климата.

САЩ искат реформи. СНИМКА: Pixabay

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