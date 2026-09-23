Принц Хари: Чатботовете с изкуствен интелект са по-опасни от социалните мрежи

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Чатботовете с изкуствен интелект са по-опасни за младите от социалните мрежи, каза в речта си британският принц Хари по време на годишната среща на Глобалната инициатива на Клинтън в Ню Йорк.

„Тази технология е по-убедителна, по-интимна и по-въздействаща", отбеляза херцогът на Съсекс. „Изкуственият интелект се учи как да навлиза в нашите взаимоотношения. Той не иска просто вниманието ви, той иска вашето привързване".

Още през 2024 г. на същия форум принц Хари алармира, че социалните медии са допринесли за „епидемия" от тревожност, депресия и социална изолация сред днешната младеж. Тогава той и съпругата му Меган обявиха основаването на мрежата за подкрепа на родители The Parents Network чрез своята фондация Archewell.

Принц Хари отбеляза, че организацията им бележи напредък, но бързото развитие на технологиите прави тази и без това „трудна битка" още по-тежка, информира АП, цитирана от БТА.

„Има ясни сигнали, че семействата, младите хора, експертите и защитниците на техните права най-накрая успяха да отворят очите на институциите за реалността, че тази технология може да нанася сериозни вреди", каза Хари. „Но забраните, съдебните споразумения и паричните обезщетения са само частични решения".

Глобалната инициатива е създадена от бившия американски президент Бил Клинтън.

Участието в Глобалната инициатива на Клинтън отбеляза първото публично събитие на принц Хари в САЩ, откакто той и семейството му се завърнаха във Великобритания през август.

Бившият държавен секретар Хилари Клинтън също говори за потенциалните опасности от изкуствения интелект по време на конференцията. Тя допълни, че овладяването на рисковете чрез международни споразумения е тема, която президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин трябва да обсъдят тази седмица на срещата си във Вашингтон.