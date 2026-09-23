Над 50 държави в ООН призовават Русия за незабавно прекратяване на огъня

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Над 50 държави в ООН призовават Русия да прекрати агресията и да се съгласи на незабавно прекратяване на огъня.

„Украйна иска мир. Ние искаме мир. Русия трябва да прекрати агресията си, да се съгласи на прекратяване на огъня и да участва пълноценно в преговори за всеобхватен, справедлив и траен мир в съответствие с международното право", се посочва в съвместната декларация, разпространена преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и украинския външен министър Андрий Сибига.

В документа се подчертават солидарността с Украйна и необходимостта от спазване на принципите на Устава на ООН, включително зачитането на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на държавите, както и законното им право на самоотбрана.

В декларацията се изразява „дълбока загриженост" от ескалацията на руските нападения срещу цивилното население и инфраструктурата на Украйна, които според ООН са довели до рекордно голям брой жертви през последните месеци.

„Призоваваме за пълно спазване на международното хуманитарно право, търсене на отговорност и защита на цивилното население", се посочва в документа.

Държавите изразиха загриженост и от руските атаки в Черно море, като отбелязаха, че Москва се стреми да възпрепятства износа на украинско зърно, което представлява заплаха за световната продоволствена сигурност. Те подкрепиха усилията за постигане на договорености, които да гарантират свободата на корабоплаването в Черно море.

От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня, се посочва в декларацията.

„Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към съдържателна дипломация и преговори, водещи до мир", се казва в документа, цитиран от БТА.

Държавите призоваха също Русия незабавно, безопасно и безусловно да върне в Украйна всички незаконно задържани, принудително преместени или депортирани цивилни граждани, включително деца, както и да върне всички военнопленници и интернирани лица.

Документът е подписан от повечето европейски държави, както и от Австралия, Канада, Коста Рика, Хондурас, Израел, Япония, Нова Зеландия, Панама и Южна Корея.