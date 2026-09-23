Синът на израелския посланик в САЩ е тежко ранен при нападение с кола на Западния бряг

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Синът на израелския посланик в САЩ е тежко ранен при нападение с автомобил на Западния бряг.

Израелските сили за сигурност са отцепили периметъра в еврейското селище Бейт Хорон. Там по-рано днес палестинец бе застрелян, след като се вряза с автомобила си в контролно-пропускателен пункт на силите за сигурност, ранявайки техен член.

Израелският посланик в САЩ Йехиел Лайтер заяви, че неговият син е войникът, ранен по-рано днес. Случаят предизвика реакции на съпричастност от страна на израелски политици, предаде Франс прес, цитира БТА .

"Нерия се нуждае от чудо. Нерия продължи да служи в резервните сили, след като загуби по-големия си брат Моше Йедидя Лайтер", написа посланикът в Екс, имайки предвид другия си син, който беше убит в бой в Газа през ноември 2023 г.

"Аз и моята съпруга Сара в този момент се молим заедно с целия израелския народ за чудо", реагира премиерът Бенямин Нетаняху в публикация в Екс.