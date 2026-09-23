ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 50 държави в ООН призовават Русия за незабавно...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23613954 www.24chasa.bg

Синът на израелския посланик в САЩ е тежко ранен при нападение с кола на Западния бряг

3964
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Израелският посланик в САЩ Йехиел Лайтер Снимка: Екс/ @yechielleiter

Синът на израелския посланик в САЩ е тежко ранен при нападение с автомобил на Западния бряг. 

Израелските сили за сигурност са отцепили периметъра в еврейското селище Бейт Хорон. Там по-рано днес палестинец бе застрелян, след като се вряза с автомобила си в контролно-пропускателен пункт на силите за сигурност, ранявайки техен член.

Израелският посланик в САЩ Йехиел Лайтер заяви, че неговият син е войникът, ранен по-рано днес. Случаят предизвика реакции на съпричастност от страна на израелски политици, предаде Франс прес, цитира БТА .

"Нерия се нуждае от чудо. Нерия продължи да служи в резервните сили, след като загуби по-големия си брат Моше Йедидя Лайтер", написа посланикът в Екс, имайки предвид другия си син, който беше убит в бой в Газа през ноември 2023 г.

"Аз и моята съпруга Сара в този момент се молим заедно с целия израелския народ за чудо", реагира премиерът Бенямин Нетаняху в публикация в Екс.

Израелският посланик в САЩ Йехиел Лайтер Снимка: Екс/ @yechielleiter

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)