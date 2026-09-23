ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кое е гавра и кое - геройство? Да вдигнеш или събо...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23614023 www.24chasa.bg

Зеленски пред ООН: Не давайте пари на Русия, това ѝ дава повече време за война

3012
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Зеленски говори пред ООН. Снимка: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски призова световните лидери да продължат да възпрепятстват финансовите постъпления и военната машина на Русия. Той се обърна към Общото събрание на ООН с думите, че "руските финансови приходи трябва да останат мишена и занапред", предаде Асошиейтед прес.

"Когато някой дава още пари на Русия чрез търговия, той ѝ дава повече време да води война. И точно затова настояваме търговията с агресора да бъде ограничена и точно затова изгаряме самите руски приходи", каза той в реч на английски в Общото събрание, цитира БТА.

По програма редът на Русия да се обърне към Събранието ще дойде в събота.

Руският президент Владимир Путин не участва в годишната сесия на ООН от години и вместо това изпраща външния министър Сергей Лавров. По-рано днес Лавров каза пред Съвета за сигурност на ООН, че Русия е готова да преговаря за траен мир, но не и за "пауза" във войната. Той заяви, че подобна пауза ще осигури време на Украйна и поддържниците ѝ да натрупат още оръжие.

Русия нахлу в Украйна преди четири и половина години.

Зеленски говори пред ООН. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)