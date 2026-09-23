Руски атаки в Киев убиха двама и раниха 43 по време на събранието на ООН

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Руските сили атакуваха украинската столица Киев с дронове през целия ден, като убиха най-малко двама души и раниха 43, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от ДПА. Това става на провеждащото се в момента събрание на ООН в Ню Йорк.

В целия Киев се чуваха експлозии и стрелба на противовъздушната отбрана, докато украинските сили се опитваха да свалят руски реактивни дронове.

Два интернет доставчика съобщиха за прекъсвания на услугите, след като център за съхранение на данни беше поразен. Според украинските власти са били ударени също конгресен център, офис сграда, фармацевтичен завод и бензиностанция, съобщава БТА.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига обвини Русия, че умишлено атакува системи, използвани за предупреждение на цивилното население за предстоящи нападения.

„Бързите предупреждения за заплахи от ракети и дронове са от жизненоважно значение – те спасяват човешки животи", написа Сибига в социалната мрежа X.

„Това е стратегическа гражданска инфраструктура, която гарантира, че хората имат достъп до животоспасяваща информация. Тя не е военна цел. Тя е от съществено значение за нормалното протичане на ежедневието."

На други места в Украйна руски атаки причиниха още жертви и ранени.

Най-малко петима души бяха убити, а шестима ранени при руски бомбардировки в източната Донецка област, съобщи областният управител Вадим Филашкин.

По думите му четири планиращи бомби са поразили селището Олександривка, намиращо се на около 40 километра от фронтовата линия.

Многоетажна жилищна сграда е била напълно разрушена, а други 11 са пострадали. Щети са нанесени и на 42 къщи, детска градина, магазин и административна сграда, съобщи Филашкин, който призова останалите жители на засегнатия от бойните действия регион да се евакуират.

Планиращите бомби са снабдени с крила, които позволяват да бъдат пускани от руски бойни самолети от значително разстояние и голяма височина, като по този начин самолетите остават извън обсега на голяма част от украинската противовъздушна отбрана.

При руски атаки през нощта е загинал и един човек в Харковска област, както и още един в Запорожка област.

В град Суми в Североизточна Украйна са регистрирани удари на четири места, съобщи областният управител Олег Григоров. Поразени са жилищен район и гражданска инфраструктура. Седем души са ранени, един от които тежко.

В Одеска област на Черно море Русия е атакувала товарен кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, съобщи областният управител Олег Кипер.

Украинският капитан на кораба е загинал, а останалата част от екипажа е била евакуирана и възникналият пожар е бил потушен, посочи той.

Според Кипер Русия на два пъти е нанесла удари и по складови помещения, в които са се съхранявали лекарства, стоки за бита и храни.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че е атакувало склад в Киев и Киевска област, в който са се съхранявали компоненти за производството на дронове, както и предприятие за производство на оръжия.

Министерството заяви също, че са били поразени центрове за съхранение на данни, важни за интернет комуникациите, използвани от украинските военни и разузнавателни служби.

В Одеса руските сили са нанесли удари по три логистични центъра, в които са се съхранявали военни стоки и стоки с двойна употреба за украинските въоръжени сили, съобщи Министерството.

Информацията, предоставена от двете страни, не може да бъде независимо потвърдена.