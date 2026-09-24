Нова атака: Пакистан удари 10 обекта в Афганистан

Пакистан е нанесъл масирани въздушни и дронови удари по 10 обекта в Афганистан през нощта. Мишените са били строго ограничени до военни цели, използвани от екстремисти за складиране на дронове и за насочване на нападения срещу пакистанска територия.
Ударите са били "пропорционални и строго ограничени" до военни обекти, свързани с опити за нападения от страна на Афганистан, обясни министърът на информацията и радиоразпръскването на Пакистан Атаула Тарар в публикация в социалната платформа Екс, пише БТА.
Пакистанската противовъздушна отбрана е засякла и неутрализирала дронове, насочени от афганистанска територия вчера, преди те да достигнат целта си, добави Тарар.
Новата атака е само три дни след предишна пакистанска операция - на 21 септември, при която бяха поразени три гранични бази в Източен Афганистан и бяха убити 28 бойци.
🚨 BREAKING: Pakistan bombs Afghanistan again.— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 24, 2026
Pakistani forces reportedly carried out airstrikes around 3 AM, targeting at least three locations Paktia, Khost and Kandahar — Afghanistan’s second-largest city.
Kandahar is also home to Taliban supreme leader Hibatullah… pic.twitter.com/Rc7CeKThvD