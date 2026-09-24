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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23614274 www.24chasa.bg

Нова атака: Пакистан удари 10 обекта в Афганистан

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снимка:@maxosintintel

Пакистан е нанесъл масирани въздушни и дронови удари по 10 обекта в Афганистан през нощта. Мишените са били строго ограничени до военни цели, използвани от екстремисти за складиране на дронове и за насочване на нападения срещу пакистанска територия.

Ударите са били "пропорционални и строго ограничени" до военни обекти, свързани с опити за нападения от страна на Афганистан, обясни министърът на информацията и радиоразпръскването на Пакистан Атаула Тарар в публикация в социалната платформа Екс, пише БТА.

Пакистанската противовъздушна отбрана е засякла и неутрализирала дронове, насочени от афганистанска територия вчера, преди те да достигнат целта си, добави Тарар.

Новата атака е само три дни след предишна пакистанска операция - на 21 септември, при която бяха поразени три гранични бази в Източен Афганистан и бяха убити 28 бойци.

снимка:@maxosintintel

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