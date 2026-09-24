Северна Корея изпробва модернизирана система за залпов огън

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Северна Корея успешно е провела изпитания на модернизирана 240-милиметрова система за управляем реактивен залпов огън, както и на нова ракетна система с хиперзвуков планиращ апарат.

Изпитанието доказа точността и превъзходството на ракетите с увеличен обсег, които използват автономна система за прецизно насочване.

240-милиметрови ракети разполагат с автономна система за прецизно насочване. Те могат да поразяват цели на разстояние 100 км по балистична траектория и до 115 км при комбиниран режим на планиращ полет.

Севернокорейският лидер Ким Чен ун лично проследи част от тестовете, като ги определи като демонстрация на „ултрамодерна отбранителна технология" и ясен прогрес в модернизацията на армията.

Разработването на такива ракети осигурява на Северна Корея значително подобрение на капацитета на огневата мощ по южната граница, пише БТА.

Според Пак Чон-чон, който е заместник-председател на Централната военна комисия и ръководел изпитанието е необходимо да се съсредоточи арсеналът за нанасяне на най-смъртоносните и разрушителни удари по южната граница.

Същевременно Северна Корея заяви, че статутът ѝ на ядрена държава е необратим.