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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23614296 www.24chasa.bg

Северна Корея изпробва модернизирана система за залпов огън

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Северна Корея СНИМКА: Рixabay

Северна Корея успешно е провела изпитания на модернизирана 240-милиметрова система за управляем реактивен залпов огън, както и на нова ракетна система с хиперзвуков планиращ апарат.

Изпитанието доказа точността и превъзходството на ракетите с увеличен обсег, които използват автономна система за прецизно насочване. 

240-милиметрови ракети разполагат с автономна система за прецизно насочване. Те могат да поразяват цели на разстояние 100 км по балистична траектория и до 115 км при комбиниран режим на планиращ полет. 

Севернокорейският лидер Ким Чен ун лично проследи част от тестовете, като ги определи като демонстрация на „ултрамодерна отбранителна технология" и ясен прогрес в модернизацията на армията.

Разработването на такива ракети осигурява на Северна Корея значително подобрение на капацитета на огневата мощ по южната граница, пише БТА.

Според Пак Чон-чон, който е заместник-председател на Централната военна комисия и ръководел изпитанието е необходимо да се съсредоточи  арсеналът за нанасяне на най-смъртоносните и разрушителни удари по южната граница. 

Същевременно Северна Корея заяви, че статутът ѝ на ядрена държава е необратим. 

Северна Корея СНИМКА: Рixabay

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