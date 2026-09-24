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Тръмп наруши 64-годишна традиция и посрещна лично Си Цзинпин (Видео, снимки)

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снимка: Ройтерс

Китайският президент Си Цзинпин бе посрещнат лично от американския си колега Доналд Тръмп на слизане от самолета във военновъздушната база "Андрюс". Съпругата на Си - Пън Лиюан, бе приветствана лично на място от първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Си ще бъде на тридневна визита в САЩ по покана на Тръмп, като за днес е насрочена официалната среща на двамата в Белия дом.

Тръмп наруши протокола, като лично посрещна китайския лидер Си Дзинпин във военната база „Андрюс" в щата Мериленд.

Традицията е спазвана от Белия дом от 1962 г. насам, припомни новинарският канал "Фокс нюз".

Така Тръмп демонстрира уважението си към госта.

Китайският президент Си Цзинпин призова за сътрудничество със САЩ в изявление, разпространено от китайската новинарска агенция Синхуа след пристигането му във Вашингтон.

"Нашите две страни трябва да бъдат партньори, а не съперници“, казва китайският лидер в изявлението, добавяйки, че "китайският и американският народ отдавна се радват на приятелски контакти, като интересите им са тясно преплетени“.

Лидерът на Китай посочи два национални лозунга - за "великото възраждане на Китай" и "Да направим Америка отново велика", като изрази мнение, че тези две цели могат да вървят ръка за ръка.

Си заяви, че няма търпение да контактува с хора с всякакви житейски пътища в САЩ, за да задълбочи приятелството.

снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

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