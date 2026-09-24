Ще има нови демократични избори за президент във Венецуела

Нови избори за президент, които ще са част от прехода за абсолютна демокрация, ще има във Венецуела. Това каза временно изпълняващата длъжността на президент Делси Родригес. Думите й са пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В речта си тя благодари на американския държавен глава Доналд Тръмп за възобновяването на дипломатическите отношения между САЩ и Венецуела девет месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от американските военни.

По думите й венецуелското правителство е започнало диалог с опозицията и гарантира, че за изборите ще бъдат регистрирани всички политически сили. Националните институции вече се подготвяли за изборен процес.

"Венецуела постави началото на процес на демократична трансформация за своето възраждане - подреден, институционален и подлежащ на проверка процес за изграждане на държава, която е по-свободна за всички, по-просперираща и по-сдобрена със себе си", каза Родригес.

Венецуелските и американските власти по-рано подчертаха необходимостта от избори, но все още не е определена дата – дори и само ориентировъчна. Опозицията смята, че изборът на независим Върховен съд и на Национален избирателен съвет са от съществено значение за свикването на такива избори.

"Започнахме политически диалог с опозиционни групи, насочен към процес с равни условия за всички", каза Родригес. Въпреки това най-изявеният опозиционен лидер на Венецуела – носителката на Нобелова награда за мир за миналата година Мария Корина Мачадо – забележимо отсъства от преговорите.

"Това е моментът да построим такава държава, в каквато много хора да искат да се завърнат", заяви Родригес, същевременно предупреждавайки, че възстановяването на страната "ще отнеме време".

Родригес поиска подкрепата на международната общност, докато Венецуела преминава от "етап на несигурност и конфликт към етапа на абсолютната демокрация, призната както от собствения ѝ народ, така и от света".