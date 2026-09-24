Германският външен министър: Руската агресия срещу Украйна ескалира

Руските хибридни атаки срещу тези, които подкрепят Украйна и подкрепят международното право, достигнаха ново равнище. Това каза министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк.

Той припомни опита за атака срещу летището на германския град Лайпциг миналия месец, като посочи, че Русия се е опитала да взриви два украински товарни самолета с дрон, зареден с експлозиви.

"Това не е изолиран пример за безразсъдната и опасна ескалация на агресията от страна на Русия в Европа и ние не бива да забравяме, че последиците от водената от Москва война в Украйна се усещат по света", обърна внимание министърът, пише БТА.

По думите му Русия "задълбочава продоволствената криза в световен мащаб", тъй като украинското зърно не може да бъде изнасяно поради атаките на силите на Москва срещу пристанищата.

"Нека най-после излезем от тази спирала на разрушение и насилие", каза той по време на заседанието на Съвета за сигурност на ООН. Вадефул за пореден път призова за пълно и незабавно прекратяване на огъня в Украйна, както и за размяна на военнопленници. "Украйна е готова. Ние, европейците, сме готови, а Германия е готова да допринесе за мирното решение, от което спешно се нуждаем", обобщи той.

"Нужно е да се върнем към добросъвестни преговори, основани на принципите на международното право, които да проправят пътя към всеобхватен, справедлив и траен мир", акцентира външният министър на Германия.