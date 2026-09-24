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Кремъл обмисля поканата на САЩ към Путин за срещата на върха на Г-20 в Маями

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Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Русия ще обмисли поканата на САЩ към президента Владимир Путин да участва в срещата на Г-20 в Маями през декември.

" За да решите проблеми, трябва да се срещнете с хора, с които не сте съгласни, или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на Г-20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента, но и с други световни лидери", обясни вчера американският държавен секретар Марко Рубио след срещата си с Лавров в кулоарите на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

"Видяхме информациите в медиите, както и изявлението на държавния секретар. Благодарни сме и оценяваме поканата. Ще вземем решение и ще действаме по дипломатически канали", обясни Лавров.

 

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888
Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24
Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888
Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24
Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888
Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24

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