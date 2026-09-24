Турция и Ирак се споразумяха да премахнат въоръжените групировки в Синджар. Градът в Северен Ирак е известен с това, че там се намират бойци на Кюрдската работническа партия (ПКК), която е обявена за терористична организация от Турция, САЩ и Европейския съюз, докато базата „Башика-Зилкан" се намира в близост до Мосул.

Тя е използвана от турските военни в борбата с тероризма, а предаването ѝ от Турция на Ирак е свързано с елиминирането на въоръжени групировки в страната, сред които и ПКК.

Споразумението е било по време на срещата между президента на Турция Реджеп Ердоган и министър-председателя на Ирак Али аз Зайди. Двамата лидери са в Ню Йорк за участие в 91-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

„По време на срещата, на която турските и иракските власти обсъдиха всички аспекти на стратегическите отношения между двете държави, двете страни се споразумяха за задълбочаване на отношенията в областта на сигурността. В този обхват беше постигнато съгласие за пълно установяване на контрол от страна на държавата в Синджар и поставянето на край на съществуването на забранени чуждестранни въоръжени групировки. В съответствие с напредъка, постигнат от Ирак в прилагането на (мерките – бел. ред.) за сигурност и в съответствие с договорения механизъм и график, турските сили постепенно ще предадат базата „Башика-Зилкан" на иракското правителство", пише в съвместното изявление след срещата, публикувано в официалния профил в социалната мрежа Фейсбук на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция, пише БТА.

Процесът по пълното разпускане на ПКК в Турция започна с призив на историческия ѝ лидер Абдуллах Йоджалан през изминалата година. Последва ритуално изгаряне на оръжията, сформиране на специална комисия в Меджлиса, която да излезе със законови предложения за преодоляване на тероризма, приемането на закон, който урежда този процес и сформирането на съвет „Турция без тероризъм" под председателството на турския вицепрезидент Джевдет Йълмаз.

От съобщението за срещата между президента на Турция и премиера на Ирак става ясно още, че двамата са обсъдили въпроси, свързани с икономическото развитие на двете страни. Сред тях са търговията, увеличаването на инвестициите, незабавното прилагане на подписаните споразумения и засилването на общи стратегически проекти като "Пътя за развитие" - инфраструктурен проект между Турция и Ирак, включващ изграждането на път и енергийна инфраструктура от Басра до Турция, от което ще последва и свързване на Изтока със Западна Европа.