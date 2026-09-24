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Николай Младенов: Планът за Газа е с проекти за 2,45 млрд. долара - за пътища, болници, ток и работа

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Николай Младенов Снимка: Фейсбук/ Nickolay Mladenov

"Днес, по време на Общото събрание на ООН, представихме как планът за Газа преминава от подготовка към изпълнение". Това написа във Фейсбук върховният представител на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа Николай Младенов.

"Преди година нямаше нито план, нито пътна карта за разоръжаване, нито преходен палестински комитет, готов да поеме отговорност в Газа. Днес имаме и трите", продължава в публикацията си Младенов.

Той отбеляза във Фейсбук, че Съветът за мир на Тръмп е представил шестмесечна програма за възстановяване. Младенов уточни, че става въпрос за "66 остойностени проекта за около 2,45 млрд. долара, готови да тръгнат в момента, в който има финансиране и достъп".

"Жилища, вода, болници, училища, ток, пътища, работа. Ще ги строят фирми и инженери от самата Газа. Това не е списък с пожелания, а план", отбеляза бившият министър на външните работи на България.

"Ангажиментите от Шарм ел-Шейх трябва да се спазват от всички страни. Хуманитарният достъп трябва да се подобри, особено сега, с наближаването на зимата. Международните стабилизационни сили и новата палестинска полиция трябва да се разгърнат, оръжията на фракциите да бъдат събрани и унищожени и възстановяването на разрушенията да започне.

Нищо от това няма да бъде лесно. Никой досега не е опитвал това, което правим в Газа. Ще има много препятствия и седмици, в които напредъкът ще бъде бавен. Преди година всичко това бяха само идеи. Днес имаме план, зад който стоят ресурси, споразумения и хора, готови да го изпълнят", написа Николай Младенов.

Николай Младенов Снимка: Фейсбук/ Nickolay Mladenov

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