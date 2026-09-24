Британският външен министър: Русия търпи провал във войната с Украйна

Светът знае, че Русия търпи провал в тази война с Украйна. Това заяви външният министър на Великобритания Ед Милибанд пред Съвета за сигурност на ООН в рамките на 81-вата годишна сесия на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.

По думите му е време руските министри да кажат на президента Владимир Путин истината и "да се спре кръвопролитието". Освен това той призова Москва да седне на масата на преговорите, подчертавайки, че Великобритания няма да се разколебае в ангажираността си с подкрепата за Киев.

"Ангажиментът на Обединеното кралство няма да отслабне. Ангажиментът на нашите съюзници няма да отслабне. Ние сме до Украйна сега. Ще бъдем до Украйна толкова дълго, колкото е необходимо", посочи британският външен министър в Ню Йорк.

"Преди четири години Путин вярваше, че времето работи в полза на Русия, но придвижването на руските войски е в застой, а броят на убитите и ранените руски военнослужещи надхвърли един милион и половина", продължи той.

Той заяви, че руската икономика страда, докато последиците от решенията на Путин се трупат, а санкциите лишават военната машина на Кремъл от приходи.

"Светът знае, че Русия търпи провал в тази война. Руският народ го усеща, а и министрите го знаят. Те трябва да кажат на президента Путин да сложи край на кръвопролитията", заяви Милибанд.