Антонио Коща призовава Иран да възобнови сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че е разговарял с президента на Иран Масуд Пезешкиан. Призовал го е да възобнови сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Призивът идва на фона на силно обтегнати отношения, след като по-рано този месец Управителният съвет на МААЕ прие резолюция, с която докладва Иран на Съвета за сигурност на ООН за първи път от две десетилетия поради отказ за съдействие и блокиран достъп до ядрени обекти.

Коща отправи апел и за прекратяване на иранските удари срещу съседни страни, както и за пълно възстановяване на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, пише БТА.