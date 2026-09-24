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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23614539 www.24chasa.bg

Антонио Коща призовава Иран да възобнови сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия

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Антонио Коща Снимка: КАДЪР: Екс/@eucopresident

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че е разговарял с президента на Иран Масуд Пезешкиан. Призовал го е да възобнови сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Призивът идва на фона на силно обтегнати отношения, след като по-рано този месец Управителният съвет на МААЕ прие резолюция, с която докладва Иран на Съвета за сигурност на ООН за първи път от две десетилетия поради отказ за съдействие и блокиран достъп до ядрени обекти.

Коща отправи апел и за прекратяване на иранските удари срещу съседни страни, както и за пълно възстановяване на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, пише БТА.

Антонио Коща

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