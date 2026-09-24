Тайван благодари на САЩ за подкрепата им

Правителството на Тайван официално благодари на САЩ за постоянната и многократна подкрепа за отбранителните способности на острова. Заяви, че ще поддържа връзка на фона на срещата на върха във Вашингтон между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин.

Китай смята демократично управлявания остров Тайван за своя територия, и вчера отново подчерта, че този въпрос е "червена линия", която Вашингтон не трябва да пресича. САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжия на Тайван, въпреки че официално не поддържат дипломатически отношения с острова.

Очаква се Си да окаже натиск върху Тръмп да прекрати изцяло продажбите на оръжия за Тайван по време на посещението си във Вашингтон, съобщиха за Ройтерс запознати с въпроса източници.

В изявление пред репортери по време на редовна пресконференция говорителката на кабинета на Тайван Мишел Ли заяви, че правителството непрекъснато следи развитието на събитията около срещата между Тръмп и Си.

"По отношение на всички усилия, допринасящи за стабилизиране на регионалната обстановка и управление на рисковете, които биха могли да бъдат предизвикани от авторитарната експанзия, ние ги разглеждаме положително и продължаваме да си сътрудничим със САЩ на различни нива", каза тя, предава БТА.

"Ние продължаваме да поддържаме тесни контакти със САЩ, за да сме информирани за съответните събития", добави Ли, като отбеляза, че САЩ многократно са потвърждавали своята твърда и ясна позиция в подкрепа на Тайван.

"Изразяваме благодарността си за дългогодишната подкрепа, която САЩ оказват на нашата страна на различни нива", заяви тя.

Администрацията на Тръмп през декември одобри пакет оръжия за Тайван на стойност 11 милиарда долара – най-големият досега. Втори пакет на стойност около 14 милиарда долара обаче е блокиран от месеци.

След срещата на върха със Си през май в Пекин Тръмп заяви, че задържа втория пакет и го описа като "много добър коз за преговори".