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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23614902 www.24chasa.bg

Израелци купуват масово имоти в Гърция и Кипър

Бойка Атанасова, Атина

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Израелци купуват масово имоти в Гърция и Кипър

Израелските купувачи са сред най-активните чужденци на имотния пазар в Гърция. Според проучване на RE/MAX Hellas за 2025 г. те заемат първо място сред чуждестранните купувачи, обслужени от компанията, както в Атика, така и в Солун. Това е картина от сделките в мрежата на агенцията, а не преброяване на всички покупки в страната.

Нарастващ израелски интерес се отчита и в Кипър. В публикации за двата пазара се посочват приблизително 10 000 имота в Гърция и 20 000 израелци с имоти в Кипър. Тези оценки обаче не са съпоставими тъй като едната е за имоти, другата за хора, а публично потвърдена обща статистика за тях няма. Данни на кипърския поземлен регистър, представени пред парламента, сочат 3909 имота, придобити от израелски купувачи в три области на острова през периода 2021–2024 г. Това не е общият брой имоти, които израелци притежават в Кипър.

Близостта до Израел, възможността за втори дом и инвестиционният интерес са част от обясненията за търсенето. За някои семейства покупката може да бъде и резервен вариант при несигурност в региона. Този мотив обаче не може да се приписва на всички купувачи.

Израелци купуват масово имоти в Гърция и Кипър

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