Ердоган към Зеленски: Трябва да бъдат спрени руските и украинските удари срещу търговски кораби в Черно море

Нападенията от страна на Русия и Украйна срещу търговски кораби в Черно море са необясними и трябва да бъдат предприети стъпки за тяхното спиране. Това е казал турският президент Реджеп Ердоган на украинския си колега Володимир Зеленски.

Турция, която е членка на НАТО и поддържа добри отношения както с Москва, така и с Киев от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., многократно е призовавала воюващите страни да прекратят атаките в Черно море.

„По време на срещата президентът Ердоган заяви, че Турция е готова да направи всичко възможно войната между Украйна и Русия да приключи с траен мир и че ще продължим усилията си за възобновяване на преките преговори", се посочва в изявление на дирекцията по комуникация към турското президентство, пише БТА.

„Нашият президент отбеляза, че трябва да се предприеме стъпка по отношение на безопасността на корабоплаването в Черно море, че атаките срещу търговски кораби са необясними, както и че очакваме страните да действат отговорно", се казва още в съобщението.

Анкара е заявила, че е изпратила предложения до Украйна и Русия за спиране на атаките, някои от които са били насочени срещу турски кораби и са довели до смъртта на турски граждани, и че очаква техния отговор. В съобщението се посочва, че трябва да се намери решение за безопасното транспортиране на зърно от региона.