Хванаха 65 мигранти край островите Крит и Родос

Общо 65 мигранти са били открити снощи и тази сутрин край островите Крит и Родос.

При първия случай товарен кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, е установил лодка с 36 души на борда, намираща се на около 40 морски мили южно от град Йерапетра на остров Крит.

На място веднага е бил изпратен плавателен съд на бреговата охрана, който е качил на борда пътниците на лодката. Те са били откарани в пристанището на Йерапетра, пише БТА.

Снощи при другия случай край остров Родос в югоизточната част на Егейско море е бил установен ветроходен плавателен съд. Той е бил на 22 морски мили източно от Родос, а на борда му е имало 29 души.

Те са били откарани от бреговата охрана в пристанището на Родос.