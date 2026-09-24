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Хванаха 65 мигранти край островите Крит и Родос

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Хванаха 65 мигранти край островите Крит и Родос СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: Снимка: Архив

Общо 65 мигранти са били открити снощи и тази сутрин край островите Крит и Родос. 

При първия случай товарен кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, е установил лодка с 36 души на борда, намираща се на около 40 морски мили южно от град Йерапетра на остров Крит.

На място веднага е бил изпратен плавателен съд на бреговата охрана, който е качил на борда пътниците на лодката. Те са били откарани в пристанището на Йерапетра, пише БТА.

Снощи при другия случай край остров Родос в югоизточната част на Егейско море е бил установен ветроходен плавателен съд. Той е бил на 22 морски мили източно от Родос, а на борда му е имало 29 души.

Те са били откарани от бреговата охрана в пристанището на Родос.

Хванаха 65 мигранти край островите Крит и Родос СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

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