Марко Рубио: Сърбия е въвлечена в проблемни и експлозивни въпроси

Сърбия е въвлечена в определени въпроси, които са потенциално проблемни и експлозивни и привличат международно внимание. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред журналисти в Ню Йорк преди отпътуването си от Общото събрание на ООН.

„Ясно е, че Сърбия е въвлечена в определени въпроси, които са потенциално проблемни и експлозивни и които привличат международно внимание", каза Рубио. Той подчерта, че между Вашингтон и Белград има стратегическо партньорство, което САЩ искат да задълбочат, съобщава N1.

„Възнамеряваме да направим това, като същевременно решаваме потенциалните проблеми, които могат да възникнат и за които знам, че засягат дълбоко и самата Сърбия", посочи американският държавен секретар.

Рубио отбеляза, че представители на Държавния департамент и други американски правителствени агенции вече са посещавали Сърбия. „Надявам се и аз да имам възможност да я посетя", каза той. Рубио обаче не уточни кои конкретни въпроси има предвид, когато говори за „потенциално проблемни и експлозивни" теми.

През август беше внесен законопроект в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, който предвижда мерки спрямо Сърбия заради „сериозно отстъпление" в демокрацията и върховенството на закона, както и заради отношенията на Белград с Русия, Китай и Иран.

Законопроектът е внесен от републикански и демократически конгресмени. В него са посочени проблеми с върховенството на закона, независимостта на съдебната система, свободата на медиите и корупцията. Като основания са цитирани докладът за човешките права за 2024 г. и докладът на Европейския парламент за Сърбия за 2025 г.

Документът поставя акцент и върху външнополитическата ориентация на Белград. Сред темите, които според законопроекта трябва да бъдат обсъждани в рамките на стратегическия диалог между САЩ и Сърбия, са отношенията на страната с Русия, Китай и Иран, както и въпросите за свободните и честни избори, борбата с корупцията, върховенството на закона и свободата на медиите и събранията.

В същото време отношенията между Вашингтон и Белград се развиват и в положителна посока. През юли започна стратегическият диалог между двете страни, като в рамките на разговорите във Вашингтон беше подписан меморандум за разбирателство относно енергийната инфраструктура и регионалната енергийна сигурност. Срещата на американските и сръбските представители беше открита от Рубио.

Сърбия е кандидат за членство в Европейския съюз, но почти пет години не е отворила нова преговорна глава. Сред посочваните причини са недостатъчният напредък в областта на върховенството на закона и липсата на пълно съгласуване на външната политика на Белград с тази на ЕС.

След началото на войната в Украйна Сърбия не се присъедини към санкциите срещу Русия. Отношенията с Москва, както и връзките с Китай и Иран, продължават да бъдат сред чувствителните въпроси около външнополитическата ориентация на Белград.

Наскоро американският конгресмен Джо Уилсън предложи годишната среща на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа да бъде преместена от Сърбия в Южна Каролина. Като една от причините той посочи „прекомерното влияние" на руския президент Владимир Путин в страната.

Белград поддържа отношения и с Иран, въпреки международните санкции срещу Техеран заради ядрената му програма и нарушенията на човешките права. Сръбският министър на информацията и телекомуникациите Борис Братина беше сред малкото европейски представители на погребението на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей през юли.