Гърция привлича заможни чужденци с фиксиран данък от 100 000 евро годишно

Британският милиардер и мениджър на хедж фонд Крис Рокос отново насочи вниманието към данъчния режим, с който Гърция привлича заможни чужденци. Британски медии съобщават, че той се насочва към преместване в страната. Няма обаче потвърждение, че вече е одобрен за специалния режим.

Режимът, известен като non-dom, е въведен със закон през 2019 г. и се прилага от 2020 г. По член 5А от гръцкия Данъчен кодекс одобрените участници плащат 100 000 евро годишно за доходите си от чужбина, независимо от размера им. Това правило може да се прилага най-много 15 данъчни години.

Например, ако търговец в режима получи 2 млн. евро доход от чужбина за година, гръцкият данък по член 5А за този доход остава 100 000 евро. Сумата не покрива доходите му с източник в Гърция, те се облагат отделно по общите правила. Данък, платен в друга държава за обхванатия от режима доход, не се приспада от фиксираната сума.

Български граждани също могат да кандидатстват. Кандидатът трябва да премести данъчното си местожителство в Гърция и да не е бил неин данъчен жител през седем от предходните осем години. Изисква се и инвестиция от поне 500 000 евро в гръцки имоти, предприятия или ценни книжа, която да бъде завършена до три години след подаването на заявлението. Законът предвижда изключение от инвестиционното условие за определени притежатели на разрешение за пребиваване с цел инвестиционна дейност.

Преместването в Гърция само по себе си не дава право на облекчението. Необходими са заявление и одобрение от данъчната администрация. Съгласно решението от 2026 г. заявлението се подава до 30 септември на допустимата година, а годишният данък се плаща наведнъж до последния работен ден на декември. Режимът може да бъде разширен и за близки роднини срещу допълнителни 20 000 евро годишно за всеки включен човек.

По данни на гръцкото Министерство на икономиката и финансите, обявени през юни 2025 г., през първите пет години са подадени 214 заявления, от които 213 са одобрени. Министерството отчита и 277 млн. евро привлечени чуждестранни средства за инвестиции, част от които тогава все още са били в процес на изпълнение.