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Безплатен вход в държавните музеи и археологически обекти в Гърция на 26 и 27 септември

Бойка Атанасова, Атина

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Националният исторически музей в Гърция СНИМКА: Уикипедия

Акрополът в Атина, Делфи, Древна Олимпия и още много държавни музеи и археологически обекти в Гърция ще могат да бъдат посетени без входна такса в събота и неделя, 26 и 27 септември. Поводът са Европейските дни на културното наследство. Безплатният вход важи за обектите, които са държавна собственост и се управляват от гръцкото Министерство на културата.

В Атина посетителите могат да планират разходка до Акропола, Древната и Римската агора или Националния археологически музей. Дните на културното наследство продължават от 25 до 27 септември, а темата тази година е „Наследство в риск: възраждане, устойчивост, преосмисляне".

Музеят на Акропола има отделен график. Там входът за изложбените зали ще бъде безплатен само в неделя, 27 септември, от 17:00 до 20:00 ч. За някои съпътстващи програми се изисква предварителна резервация.

Преди посещение е добре да се провери работното време на избрания обект и условията за участие в организираните събития.

Националният исторически музей в Гърция СНИМКА: Уикипедия

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