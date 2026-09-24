Безплатен вход в държавните музеи и археологически обекти в Гърция на 26 и 27 септември

Акрополът в Атина, Делфи, Древна Олимпия и още много държавни музеи и археологически обекти в Гърция ще могат да бъдат посетени без входна такса в събота и неделя, 26 и 27 септември. Поводът са Европейските дни на културното наследство. Безплатният вход важи за обектите, които са държавна собственост и се управляват от гръцкото Министерство на културата.

В Атина посетителите могат да планират разходка до Акропола, Древната и Римската агора или Националния археологически музей. Дните на културното наследство продължават от 25 до 27 септември, а темата тази година е „Наследство в риск: възраждане, устойчивост, преосмисляне".

Музеят на Акропола има отделен график. Там входът за изложбените зали ще бъде безплатен само в неделя, 27 септември, от 17:00 до 20:00 ч. За някои съпътстващи програми се изисква предварителна резервация.

Преди посещение е добре да се провери работното време на избрания обект и условията за участие в организираните събития.