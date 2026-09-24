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Ефектът „Мохамед Салах": Ръст на египетски туристи в Трабзон след трансфера на звездата

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Мохамед Салах

Много повече туристи от Египет посещават североизточния турски окръг Трабзон след присъединяването на футболиста Мохамед Салах към местния футболен клуб Трабзонспор.

Броят на нощувките на египетски граждани на територията на окръга се е увеличил с над 50% на годишна база през миналия месец. 

По данни на Окръжната дирекция по култура и туризъм на Трабзон през август броят на египетските туристи, пренощували на територията на окръга, достига 1788 души, което е увеличение от 55 процента спрямо август 2025 г.

Ръстът в посещенията е отразен и в данните за туризма в Трабзон през първите осем месеца на 2026 г., според които градът е посетен от общо 5558 египетски граждани, с което е отчетен ръст от 25 процента спрямо същия период на миналата година.

По думите на ръководителя на дирекцията Тамер Ердоган ръстът в туристическите посещения от Египет е пряко свързан с трансфера на Салах в Трабзонспор. „Заради трансфера на Салах наблюдаваме нарастващ интерес към Трабзон в Египет. Искаме да надградим този интерес чрез нашите усилия в туризма, за да привлечем повече посетители от египетския пазар", коментира той.

При пристигането си в Трабзонспор Салах участва в промоционален видеоклип, представящ типични ястия и забележителности от района на Трабзон, а скорошната му разходка в намиращия се край черноморския град каньон „Куртдере" доведе до поставянето на табела с надпис „Каньона Салах" в посетената от футболиста местност, пише БТА.

Мохамед Салах

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