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Русия атакува логистични центрове и кораби в Украйна

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Русия атакува Украйна. СНИМКА: Пиксабей

Масирани удари срещу украински логистични центрове, пристанищна инфраструктура и товарни кораби са нанесли руските сили през нощта. Това  съобщи руското Министерство на отбраната. Според изявлението  операциите са проведени с цел прекъсване на веригите за доставки за нуждите на украинската армия.

Руските сили са нанесли удар по танкер в Черно море, превозващ гориво и смазочни материали за украинския пристанищен град Чорноморск.

В същото време пожар е избухнал в промишлен обект в руския Краснодарски край вследствие на паднали отломки от дрон, съобщиха местните власти. Няма пострадали, а пожарът е бил потушен, уточниха те.

При руска атака срещу ферма в северната част на Харковска област в Украйна рано в четвъртък са загинали шестима души, съобщи областният управител Олег Синегубов в приложението Телеграм. Още осем работници във фермата са били ранени при нападението

Масирана ракетна атака срещу Киев отне живота на двама души и рани най-малко осем, като са регистрирани пожари и щети в районите Соломянски, Подилски и Днипровски, съобщиха украинските власти. В Соломянския район бяха частично разрушени складови сгради, след което избухна пожар, обхванал и мазетата. Пожарът е потушен. Трима ранени са настанени в болница.

Русия атакува Украйна. СНИМКА: Пиксабей

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